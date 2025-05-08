СМИ: В ближайшие две недели в Италии начнут поднятие со дна яхты миллиардера Линча

В ближайшие две недели у побережья северной Сицилии будет проведена операция по поднятию со дна затонувшей яхты Bayesian миллиардера Майкла Линча.

В ближайшие две недели у побережья северной Сицилии будет проведена операция по поднятию со дна затонувшей яхты Bayesian миллиардера Майкла Линча.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что судно будет поднято со дна для изучения событий, приведших к его затоплению.

Отметим, что парусное судно Bayesian под флагом Великобритании, на борту которого находились 22 человека (12 гостей и 10 членов экипажа), затонуло утром 19 августа 2024 года недалеко от Палермо. Предположительно, это произошло из-за урагана. Затонувшее судно находится на глубине 49 м на расстоянии около 800 м от берега.