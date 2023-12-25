О нас

В Берлине примут повышенные меры безопасности в новогоднюю ночь

В Берлине примут повышенные меры безопасности в новогоднюю ночь Повышенные меры безопасности будут приняты в Берлине на новогоднюю ночь, одна из причин - последствия ближневосточного конфликта.
Другие страны
25 декабря 2023 г. 13:52
В Берлине примут повышенные меры безопасности в новогоднюю ночь

Повышенные меры безопасности будут приняты в Берлине на новогоднюю ночь, одна из причин - последствия ближневосточного конфликта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила агентству DPA глава столичной полиции Барбара Словик.

"Полицейское присутствие на улицах будет самым крупным за последние десятилетия, - сказал она. - Прежде всего это связано с ближневосточным конфликтом, который усложняет ситуацию". По ее словам, на улицах будут дежурить до 2 500 правоохранителей, еще 500 представителей федеральной полиции будут охранять порядок на вокзалах и станциях городской электрички.

С 7 октября в Германии зарегистрированы около 3 500 правонарушений в связи с конфликтом в секторе Газа, большинство из них совершено на почве антисемитизма. В первую очередь речь идет о проявлении насилия, ксенофобии, нанесении имущественного ущерба, противодействии стражам порядка. 8 октября канцлер Олаф Шольц заявил о решении тщательнее охранять израильские государственные объекты, еврейские культурные и религиозные учреждения на территории ФРГ.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Израиль объявил о новой гуманитарной паузе в центральной части Газы
Израиль объявил о новой гуманитарной паузе в центральной части Газы
25 декабря 2023 г. 13:36
Мария Захарова: За беспорядками в Сербии стоит коллективный Запад
Мария Захарова: За беспорядками в Сербии стоит коллективный Запад
25 декабря 2023 г. 13:28
СМИ: Египет предложил трехэтапный план урегулирования конфликта в Газе
СМИ: Египет предложил трехэтапный план урегулирования конфликта в Газе
25 декабря 2023 г. 13:04
СМИ: Латвия отправила Украине конфискованные авто стоимостью почти €1 млн
СМИ: Латвия отправила Украине конфискованные авто стоимостью почти €1 млн
25 декабря 2023 г. 12:34
ФИФА может отстранить сборную Бразилии от международных соревнований
ФИФА может отстранить сборную Бразилии от международных соревнований
25 декабря 2023 г. 11:35
Депутат Европарламента обвинила главу Еврокомиссии в эскалации войны в секторе Газа
Депутат Европарламента обвинила главу Еврокомиссии в эскалации войны в секторе Газа
25 декабря 2023 г. 11:24
В США произошла стрельба в торговом центре
В США произошла стрельба в торговом центре
25 декабря 2023 г. 10:51
С начала октября ликвидированы 8 тыс. боевиков ХАМАС
С начала октября ликвидированы 8 тыс. боевиков ХАМАС
25 декабря 2023 г. 09:12
Израиль приготовил новый план для лидеров ХАМАС
Израиль приготовил новый план для лидеров ХАМАС
25 декабря 2023 г. 08:54
Генассамблея утвердила бюджет ООН на 2024 год
Генассамблея утвердила бюджет ООН на 2024 год
25 декабря 2023 г. 08:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi