О нас

СМИ: В Белом доме все сильнее тревожатся о здоровье Байдена

СМИ: В Белом доме все сильнее тревожатся о здоровье Байдена Аппарат Белого дома и избирательный штаб президента США демократа Джо Байдена начинают все сильнее беспокоиться по поводу состояния его здоровья и его способности продолжать борьбу за второй срок пребывания у власти.
Другие страны
5 июля 2024 г. 21:06
СМИ: В Белом доме все сильнее тревожатся о здоровье Байдена

Аппарат Белого дома и избирательный штаб президента США демократа Джо Байдена начинают все сильнее беспокоиться по поводу состояния его здоровья и его способности продолжать борьбу за второй срок пребывания у власти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает портал Axios.

"Многие сотрудники аппарата Белого дома, избирательного штаба Байдена и должностные лица из числа демократов все сильнее тревожатся по поводу того, что президент не способен продолжать гонку или завершить в случае победы на выборах в ноябре работу в рамках второго срока пребывания у власти, несмотря на его заявления о том, что выдавить [из гонки] его не удастся", - говорится в статье.

Очередные выборы пройдут в США 5 ноября. Байден и республиканец Дональд Трамп уже гарантировали себе официальное выдвижение в качестве кандидатов на пост президента от своих партий.

Предполагалось, что официально их кандидатуры будут утверждены на общенациональных партийных съездах республиканцев и демократов. Однако после совершенно провального выступления Байдена на предвыборных теледебатах с Трампом, состоявшихся 27 июня, в Соединенных Штатах, причем и в стане демократов, стали все громче звучать призывы к нынешнему хозяину Белого дома отказаться от дальнейшей борьбы за высший государственный пост.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке KİV: Ağ ev Baydenin sağlamlığından getdikcə daha çox narahat olur
Версия на английском языке White House, Biden campaign, Democratic officials worried Biden isn't up to continuing his campaign

Другие новости из категории

Попавшая в аварию советник президента Сирии умерла в больнице
Попавшая в аварию советник президента Сирии умерла в больнице
5 июля 2024 г. 21:37
Совместные учения ВС США и Грузии переносятся на неопределенный срок
Совместные учения ВС США и Грузии переносятся на неопределенный срок
5 июля 2024 г. 20:00
Рейчел Ривс стала главой британского Минфина в правительстве лейбористов
Рейчел Ривс стала главой британского Минфина в правительстве лейбористов
5 июля 2024 г. 19:19
Дэвид Лэмми стал новым главой МИД Великобритании
Дэвид Лэмми стал новым главой МИД Великобритании
5 июля 2024 г. 19:03
Орбан: Венгрия продолжит усилия по урегулированию конфликта в Украине
Орбан: Венгрия продолжит усилия по урегулированию конфликта в Украине
5 июля 2024 г. 18:46
Орбан: Война в Украине начала оказывать влияние на экономику Европы
Орбан: Война в Украине начала оказывать влияние на экономику Европы
5 июля 2024 г. 18:32
Путин: Реализация мирных инициатив РФ позволила бы прекратить боевые действия и начать переговоры 
Путин: Реализация мирных инициатив РФ позволила бы прекратить боевые действия и начать переговоры 
5 июля 2024 г. 18:16
В Бразилии в крупном ДТП погибли 10 человек
В Бразилии в крупном ДТП погибли 10 человек
5 июля 2024 г. 17:49
Переговоры Путина и Орбана в Москве продлились более 2,5 часа
Переговоры Путина и Орбана в Москве продлились более 2,5 часа
5 июля 2024 г. 17:37
Новый премьер Британии посвятил свою первую речь исключительно внутренней повестке
Новый премьер Британии посвятил свою первую речь исключительно внутренней повестке
5 июля 2024 г. 16:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi