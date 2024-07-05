СМИ: В Белом доме все сильнее тревожатся о здоровье Байдена

Аппарат Белого дома и избирательный штаб президента США демократа Джо Байдена начинают все сильнее беспокоиться по поводу состояния его здоровья и его способности продолжать борьбу за второй срок пребывания у власти.

Аппарат Белого дома и избирательный штаб президента США демократа Джо Байдена начинают все сильнее беспокоиться по поводу состояния его здоровья и его способности продолжать борьбу за второй срок пребывания у власти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает портал Axios.

"Многие сотрудники аппарата Белого дома, избирательного штаба Байдена и должностные лица из числа демократов все сильнее тревожатся по поводу того, что президент не способен продолжать гонку или завершить в случае победы на выборах в ноябре работу в рамках второго срока пребывания у власти, несмотря на его заявления о том, что выдавить [из гонки] его не удастся", - говорится в статье.

Очередные выборы пройдут в США 5 ноября. Байден и республиканец Дональд Трамп уже гарантировали себе официальное выдвижение в качестве кандидатов на пост президента от своих партий.

Предполагалось, что официально их кандидатуры будут утверждены на общенациональных партийных съездах республиканцев и демократов. Однако после совершенно провального выступления Байдена на предвыборных теледебатах с Трампом, состоявшихся 27 июня, в Соединенных Штатах, причем и в стане демократов, стали все громче звучать призывы к нынешнему хозяину Белого дома отказаться от дальнейшей борьбы за высший государственный пост.