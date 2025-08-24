О нас

СМИ: В Бельгии запустили производство сои для отказа от импорта из США

СМИ: В Бельгии запустили производство сои для отказа от импорта из США Регион Восточная Фландрия в Бельгии запустил масштабный проект по налаживанию производства бобов сои, которая не требует использования дорогих и дефицитных теперь азотных удобрений, а также позволит отказаться от их импорта из США.
Другие страны
24 августа 2025 г. 00:24
СМИ: В Бельгии запустили производство сои для отказа от импорта из США

Регион Восточная Фландрия в Бельгии запустил масштабный проект по налаживанию производства бобов сои, которая не требует использования дорогих и дефицитных теперь азотных удобрений, а также позволит отказаться от их импорта из США.

Как передает Report, об этом сообщило издание VRTnws.

"Цель: сделать сою прибыльной и устойчивой культурой в бельгийской Фландрии. В настоящее время соя импортируется в основном из США и Латинской Америки. Главное ее преимущество заключается в том, что это растение богато белком и не требует удобрений, поскольку поглощает азот из воздуха", - объяснили во Фламандском институте биотехнологии (VIB), оценки которого привело издание.

По данным VRTnws, бельгийские ученые испытывают 320 сортов сои, пытаясь найти наиболее устойчивые к климату королевства виды, которые выдержат возможные заморозки.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Belçikada ABŞ-dən idxaldan imtina etmək üçün soya istehsalına başlanılıb

Самое важное

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
ФотоПрезиденту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
22 августа 2025 г. 20:58
В Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
ФотоВ Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
22 августа 2025 г. 18:45
Президент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
21 августа 2025 г. 20:09
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
21 августа 2025 г. 12:53
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
20 августа 2025 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi