СМИ: В Бельгии запустили производство сои для отказа от импорта из США

Регион Восточная Фландрия в Бельгии запустил масштабный проект по налаживанию производства бобов сои, которая не требует использования дорогих и дефицитных теперь азотных удобрений, а также позволит отказаться от их импорта из США.

Как передает Report, об этом сообщило издание VRTnws.

"Цель: сделать сою прибыльной и устойчивой культурой в бельгийской Фландрии. В настоящее время соя импортируется в основном из США и Латинской Америки. Главное ее преимущество заключается в том, что это растение богато белком и не требует удобрений, поскольку поглощает азот из воздуха", - объяснили во Фламандском институте биотехнологии (VIB), оценки которого привело издание.

По данным VRTnws, бельгийские ученые испытывают 320 сортов сои, пытаясь найти наиболее устойчивые к климату королевства виды, которые выдержат возможные заморозки.