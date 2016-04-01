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    СМИ: В Бельгии около 40 беженцев подозревают в связях с ИГ

    Служба безопасности Бельгии проводит расследование в отношении 37 беженцев

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Служба безопасности Бельгии проводит расследование в отношении 37 беженцев, которые могут быть связаны террористической группировкой "Исламское государство", передает Report со ссылкой на ТАСС.

    По данным медиагруппы Sudpresse, спецслужба с сентября 2015 года производила "систематический скрининг" мигрантов из Ирака и Египта, а с декабря подвергает проверкам всех без исключения прибывающих в Бельгию беженцев.

    Проверки уже были произведены в отношении более 12 тыс. мигрантов и беженцев, отмечают СМИ.

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