СМИ: В Бельгии около 40 беженцев подозревают в связях с ИГ

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Служба безопасности Бельгии проводит расследование в отношении 37 беженцев, которые могут быть связаны террористической группировкой "Исламское государство", передает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным медиагруппы Sudpresse, спецслужба с сентября 2015 года производила "систематический скрининг" мигрантов из Ирака и Египта, а с декабря подвергает проверкам всех без исключения прибывающих в Бельгию беженцев.

Проверки уже были произведены в отношении более 12 тыс. мигрантов и беженцев, отмечают СМИ.