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В Бангладеш 11 человек погибли в столкновениях с полицией

В Бангладеш 11 человек погибли в столкновениях с полицией По меньшей мере 11 участников акций протеста погибли, 10 получили ранения в минувшие выходные в Бангладеш в столкновениях с полицией и силами безопасности.
Другие страны
29 марта 2021 г. 10:12
В Бангладеш 11 человек погибли в столкновениях с полицией

По меньшей мере 11 участников акций протеста погибли, 10 получили ранения в минувшие выходные в Бангладеш в столкновениях с полицией и силами безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Times of India со ссылкой на власти страны.

Массовые демонстрации протеста проводились мусульманскими организациями против визита в Дакку премьер-министра Индии Нарендры Моди на торжества по случаю отмечавшегося 26 марта 50-летия провозглашения независимости Бангладеш от Пакистана. Исламисты обвиняют его администрацию в дискриминации мусульманского населения страны.

Наиболее ожесточенные столкновения произошли в воскресенье в Дакке, где исламисты группировки Hefazat-e-Islam совершили нападения на государственные учреждения, индуистские храмы и пассажирские поезда, поджигали автобусы и забрасывали полицейских камнями. Силы правопорядка были вынуждены применить против погромщиков слезоточивый газ и резиновые пули.

В настоящее время обстановка в Дакке остается напряженной. Власти и полиция принимают меры по предотвращению новых беспорядков.

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