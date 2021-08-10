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СМИ: В Бангкоке мобилизовали сотни полицейских из-за акции протеста

СМИ: В Бангкоке мобилизовали сотни полицейских из-за акции протеста Власти Бангкока мобилизовали 750 сотрудников полиции для обеспечения правопорядка во время запланированной на 10 августа акции протеста.
Другие страны
10 августа 2021 г. 14:11

Власти Бангкока мобилизовали 750 сотрудников полиции для обеспечения правопорядка во время запланированной на 10 августа акции протеста.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило руководство местной полиции.

"Любые публичные собрания или акции протеста, создающие риск распространения заболевания, находятся под запретом в соответствии с законом о чрезвычайном положении", - подчеркнул заместитель начальника городского управления столичной полиции Пия Тавичай.

10 августа антиправительственные активисты планируют провести в Бангкоке акцию с участием колонны автомобилей.

Протестная активность в Таиланде начала набирать обороты на фоне общественного недовольства уровнем эффективности мер, предпринимаемых правительством для борьбы с COVID-19 и их влиянием на экономику. На прошлой неделе в столице Таиланда около тысячи человек приняли участие в протестных действиях. Произошли столкновения с полицией, некоторые активисты были арестованы.

Число случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки в Таиланде составило 19 603. На прошлой неделе в королевстве три дня подряд фиксировался суточный прирост заболевших на уровне 20 тыс.

Общее число заражений коронавирусом в Таиланде превысило 776 тыс. В настоящий момент 211 тыс. жителей страны проходят лечение, из них более 5 тыс. находятся в критическом состоянии.

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