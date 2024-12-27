СМИ: В Австрии задержали афганца в связи с терактом на рынке в Вене

Полиция австрийского Зальцбурга с начала декабря держит под стражей 21-летнего афганца, готовившего теракт на рождественском рынке в Вене от имени террористической группировки "Исламское государство".

Полиция австрийского Зальцбурга с начала декабря держит под стражей 21-летнего афганца, готовившего теракт на рождественском рынке в Вене от имени террористической группировки "Исламское государство".

Как передает Report , об этом сообщила газета Salzburger Nachrichten .

По ее информации, подозреваемый обвиняется в планировании нападения на полицию и рождественские рынки. Точное место возможного теракта установлено не было, но издание указывает, что название столицы Австрии постоянно всплывало в диалогах афганца с членами ИГ. По версии следствия, он был готов в любое время получить точные инструкции от террористической группировки.

По данным портала Salzburg24 , афганец вел пропаганду деятельности ИГ на своем TikTok-канале и был активен на нескольких форумах группировки в интернете. На первых допросах он дал признательные показания и подтвердил свою принадлежность к "Исламскому государству". Расследование продолжается, добавляет портал.

Водитель BMW 20 декабря вечером умышленно направил машину в сторону людей на рождественском рынке в Магдебурге. Погибли 5 человек, 235 пострадали. Подозреваемый Талеб А. является выходцем из Саудовской Аравии 1974 года рождения. Он был задержан на месте преступления. Мужчина прибыл в Германию в 2006 году, а в 2016-м получил статус политического беженца в ФРГ. Его арестовали и поместили в СИЗО.