В Аргентине полиция применила слезоточивый газ против протестующих

Правоохранительные органы применили слезоточивый газ против участников антиправительственной акции протеста у здания Конгресса Аргентины.

Правоохранительные органы применили слезоточивый газ против участников антиправительственной акции протеста у здания Конгресса Аргентины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал C5N.

Несколько сотен человек собрались перед зданием парламента в тот момент, когда внутри выступал президент страны Хавьер Милей. В ходе манифестации произошла драка между сторонниками главы государства и протестующими против его политики.

По данным общественной организации "Комиссия за правду" провинции Буэнос-Айрес, ожоги от слезоточивого газа получили около 20 человек.