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В Аргентине полиция применила слезоточивый газ против протестующих

В Аргентине полиция применила слезоточивый газ против протестующих Правоохранительные органы применили слезоточивый газ против участников антиправительственной акции протеста у здания Конгресса Аргентины.
Другие страны
2 марта 2024 г. 09:10
В Аргентине полиция применила слезоточивый газ против протестующих

Правоохранительные органы применили слезоточивый газ против участников антиправительственной акции протеста у здания Конгресса Аргентины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал C5N.

Несколько сотен человек собрались перед зданием парламента в тот момент, когда внутри выступал президент страны Хавьер Милей. В ходе манифестации произошла драка между сторонниками главы государства и протестующими против его политики.

По данным общественной организации "Комиссия за правду" провинции Буэнос-Айрес, ожоги от слезоточивого газа получили около 20 человек.

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Версия на английском языке Police use tear gas against protesters in Argentina

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