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СМИ: В Амстердаме прошла акция протеста против антисемитизма

СМИ: В Амстердаме прошла акция протеста против антисемитизма Демонстрация против антисемитизма в Амстердаме собрала сотни участников. Мероприятие, инициированное местными еврейскими и христианскими организациями, прошло в спокойной обстановке, серьезных инцидентов не зафиксировано.
Другие страны
29 ноября 2024 г. 03:48
СМИ: В Амстердаме прошла акция протеста против антисемитизма

Демонстрация против антисемитизма в Амстердаме собрала сотни участников. Мероприятие, инициированное местными еврейскими и христианскими организациями, прошло в спокойной обстановке, серьезных инцидентов не зафиксировано.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NOS.

По его данным, многие участники акции, состоявшейся перед зданием муниципалитета, держали в руках израильские флаги и плакаты в поддержку еврейского государства. Для обеспечения порядка на демонстрации в большом количестве присутствовали сотрудники правоохранительных органов, в том числе конная полиция и спецназ.

Несколько противников акции попытались воспрепятствовать ее проведению, однако были выведены полицейскими и направлены на Музейную площадь.

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