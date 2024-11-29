СМИ: В Амстердаме прошла акция протеста против антисемитизма

Демонстрация против антисемитизма в Амстердаме собрала сотни участников. Мероприятие, инициированное местными еврейскими и христианскими организациями, прошло в спокойной обстановке, серьезных инцидентов не зафиксировано.

Демонстрация против антисемитизма в Амстердаме собрала сотни участников. Мероприятие, инициированное местными еврейскими и христианскими организациями, прошло в спокойной обстановке, серьезных инцидентов не зафиксировано.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал NOS .

По его данным, многие участники акции, состоявшейся перед зданием муниципалитета, держали в руках израильские флаги и плакаты в поддержку еврейского государства. Для обеспечения порядка на демонстрации в большом количестве присутствовали сотрудники правоохранительных органов, в том числе конная полиция и спецназ.

Несколько противников акции попытались воспрепятствовать ее проведению, однако были выведены полицейскими и направлены на Музейную площадь.