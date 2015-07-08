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    СМИ: В Алжире в результате межэтнических столкновений погибли 18 человек

    Поводом послужили земельные споры между берберами и арабами

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 18 человек погибли, более 30 получили ранения в ходе межэтнических столкновений в одной из южных провинций Алжира.

    Как отмечает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

    По его данным, беспорядки вспыхнули в минувшие выходные в небольшом городе Эль-Герара в регионе Гардая, где периодически возникают конфликты между арабами и сообществами берберов (коренные жители Северной Африки).

    Министр внутренних дел и местного самоуправления Алжира Нуреддин Бедуи, прибывший утром в Гардаю, призвал лидеров племен к "бдительности и мудрости".

    Подобного рода стычки в данном регионе происходят не впервые. Как пишут местные СМИ, поводом для них служат земельные споры между берберами и арабами.

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