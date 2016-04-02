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    В Афганистане в ДТП погибли 11 человек

    Крупное ДТП произошло недалеко от города Герат

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере одиннадцать человек погибли и шесть получили ранения в результате ДТП на северо-западе Афганистана. Как передает Report, об этом сообщает Khaama Press со ссылкой на местные власти.

    Инцидент произошел недалеко от города Герат. По словам местных жителей и очевидцев, всего в результате происшествия погибли или пострадали не менее 27 человек. Столкнулись минимум три автомобиля.

    Обстоятельства, а также причины инцидента выясняются.

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