В Афганистане в ДТП погибли 11 человек

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере одиннадцать человек погибли и шесть получили ранения в результате ДТП на северо-западе Афганистана. Как передает Report, об этом сообщает Khaama Press со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел недалеко от города Герат. По словам местных жителей и очевидцев, всего в результате происшествия погибли или пострадали не менее 27 человек. Столкнулись минимум три автомобиля.

Обстоятельства, а также причины инцидента выясняются.