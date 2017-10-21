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    СМИ: В Афганистане у военного училища прогремел взрыв

    Очевидцы сообщают, что в результате взрыва есть пострадавшие

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Взрыв прогремел неподалеку от военного училища маршала Фахима в Кабуле в субботу днем.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на источники.

    Очевидцы сообщают, что в результате взрыва есть пострадавшие, однако от официальных источников информации о погибших и раненых пока не поступало, отмечает телеканал.

    Взрыв произошел спустя несколько часов после того, как несколько ракет упали на территории штаб-квартиры Международных сил по обеспечению безопасности (ISAF) в Кабуле.

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