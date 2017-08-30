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    В Афганистане пытались взорвать дом парламентария

    Перед взрывом в двух охранников парламентария стреляли

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Взрыв произошел недалеко от дома афганского парламентария Захира Кадира в городе Джелалабад в восточной провинции Нангархар, передает Report со ссылкой на телеканал Tolo News

    По данным представителя губернатора, в результате взрыва есть жертвы, однако пока не установлено точное количество пострадавших. Сам губернатор в свою очередь сообщил, что перед взрывом в двух охранников парламентария стреляли.

    Сообщается также, что за взрывом последовали звуки выстрелов.

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