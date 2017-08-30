В Афганистане пытались взорвать дом парламентария

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Взрыв произошел недалеко от дома афганского парламентария Захира Кадира в городе Джелалабад в восточной провинции Нангархар, передает Report со ссылкой на телеканал Tolo News

По данным представителя губернатора, в результате взрыва есть жертвы, однако пока не установлено точное количество пострадавших. Сам губернатор в свою очередь сообщил, что перед взрывом в двух охранников парламентария стреляли.

Сообщается также, что за взрывом последовали звуки выстрелов.