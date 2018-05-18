СМИ узнали об уступке КНР на $200 млрд по торговой войне с США

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Китайские представители на переговорах в Вашингтоне предложили президенту США Дональду Трампу меры, которые сократят дефицит торгового баланса между странами на $200 млрд.

Как передает Report, Китай предложил увеличить номенклатуру закупаемых в США товаров и отменить тарифы на некоторые из них, сообщает Reuters, ссылаясь на источник в администрации Трампа.

Отмечается, что большую выгоду от этого получит корпорация Boeing и американские производители свинины, орехов и вина.

4 апреля Трамп заявил, что намерен вести переговоры с Китаем для преодоления дефицита внешнеторгового баланса, который подскочил в прошлом году на 12,1% (до $566 млрд) — максимальной отметки за последние девять лет.