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    СМИ узнали об уступке КНР на $200 млрд по торговой войне с США

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Китайские представители на переговорах в Вашингтоне предложили президенту США Дональду Трампу меры, которые сократят дефицит торгового баланса между странами на $200 млрд.

    Как передает Report, Китай предложил увеличить номенклатуру закупаемых в США товаров и отменить тарифы на некоторые из них, сообщает Reuters, ссылаясь на источник в администрации Трампа.

    Отмечается, что большую выгоду от этого получит корпорация Boeing и американские производители свинины, орехов и вина.

    4 апреля Трамп заявил, что намерен вести переговоры с Китаем для преодоления дефицита внешнеторгового баланса, который подскочил в прошлом году на 12,1% (до $566 млрд) — максимальной отметки за последние девять лет. 

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