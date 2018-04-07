 Наверх
    Закрыть фоторежим

    СМИ узнали о возможном испытании КНДР нового ядерного реактора в Йонбене

    Эксперты руководствовались в своих выводах данными спутниковых снимков

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Специалисты КНДР, вероятно, приступили к испытаниям новейшего легководного ядерного реактора в научно-исследовательском центре в Йонбене.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил южнокорейский телеканал YTN со ссылкой на аналитиков американского Института науки и международной безопасности.

    "После приостановки работ на несколько лет Северная Корея могла начать предварительное тестирование экспериментального легководного реактора", - приводит телеканал выдержки из заявления института.

    Эксперты руководствовались в своих выводах данными спутниковых снимков.

    "Прекращение операций на обоих реакторах должно быть целью любых переговоров с Северной Кореей", - заявили в институте.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi