СМИ узнали о возможном испытании КНДР нового ядерного реактора в Йонбене

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Специалисты КНДР, вероятно, приступили к испытаниям новейшего легководного ядерного реактора в научно-исследовательском центре в Йонбене.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил южнокорейский телеканал YTN со ссылкой на аналитиков американского Института науки и международной безопасности.

"После приостановки работ на несколько лет Северная Корея могла начать предварительное тестирование экспериментального легководного реактора", - приводит телеканал выдержки из заявления института.

Эксперты руководствовались в своих выводах данными спутниковых снимков.

"Прекращение операций на обоих реакторах должно быть целью любых переговоров с Северной Кореей", - заявили в институте.