СМИ узнали о просьбе Украины к G7 профинансировать покупку российского газа

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Глава украинского Минфина Наталья Яресько обратилась к министрам финансов стран G7 с просьбой оплатить покупку российского газа на зимний период. Об этом ТАСС сообщил знакомый с ходом переговоров источник, информирует Report со ссылкой на Lenta.Ru.

«Никаких решений не принято», - уточнил собеседник агентства. Источник также не рассказал, о какой сумме финансирования идет речь.

По информации ТАСС, переговоры Яресько с министрами финансов G7 идут в Анкаре, где 4 и 5 сентября проходит встреча глав минфинов и центробанков «Большой двадцатки».

В пятницу, 4 сентября, российский министр энергетики Александр Новак озвучил условия, при которых Москва готова в четвертом квартале 2015 года поставлять Киеву газ по сниженным ценам. По его словам, для этого необходимо, чтобы украинские власти обратились с соответствующей просьбой. Министр отметил, что до начала отопительного сезона Киеву необходимо закачать в подземное хранилище газа (ПХГ) еще около 4,5 миллиарда кубометров топлива.

Новак также опроверг информацию о том, что «Нафтогаз» обращался к руководству «Газпрома» с просьбой предоставить аванс на транзит газа из России (в конце августа с аналогичным заявлением выступили и в «Нафтогазе»).

С 1 июля «Газпром» прекратил поставлять газ на Украину (сохраняется только транзит топлива через ее территорию в другие страны) из-за того, что стороны не смогли договориться о цене энергоносителя (в третьем квартале она должна была составить 247,18 доллара за тысячу кубометров). Новак тогда пояснил, что решение Украины прекратить закупку российского газа обосновано политическими мотивами.