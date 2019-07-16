СМИ узнали о планах Трампа уволить министра торговли США

Президент США Дональд Трамп хочет уволить министра торговли Уилбура Росса и обсуждает такую возможность со своими помощниками и знакомыми. Как передает Report, об этом cообщает телеканал NBC со ссылкой на свои источники.

Министр впал в немилость у главы государства, когда не смог отстоять в Верховном суде внесение в список вопросов для переписи населения 2020 года пункт о гражданстве, на котором настаивал Трамп.

В понедельник министерство торговли опубликовало заявление, в котором заверило, что Росс "продолжит работать на благо американского народа и повестки дня президента".

Перепись населения в США проводится раз в 10 лет по указанию конгресса.

Хозяин Белого дома уверен, что правительство должно точно знать сколько в США иностранцев. Борьба с нелегальной иммиграцией - одно из основных предвыборных обещаний Трампа.

Росс и до этого вызывал недовольство у Трампа неудачными торговыми переговорами с Китаем и рядом других стран. Соединенные Штаты вводят пошлины на экспорт в попытке снизить более чем 600-миллиардный торговый дефицит страны.