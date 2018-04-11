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    СМИ узнали местонахождение Юлии Скрипаль

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия в данный момент находится в госпитале на военной базе. 

    Как передает Report, об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник.

    "Она сейчас в госпитале на военной базе ради ее собственной безопасности, а также для контроля за состоянием здоровья. Последствия [отравления] нервно-паралитическим газом неизвестны и могут вновь проявиться в любой момент", - сказал анонимный источник.

    При этом не уточняется, о какой именно военной базе идет речь.

    Накануне Би-би-си сообщил, что  Юлию Скрипаль выписали из больницы в Солсбери и доставили в "безопасное место".

    Позднее в Солсбери подтвердили выписку Юлии Скрипаль из больницы.

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