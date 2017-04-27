СМИ узнали, когда планируется встреча Путина и Трампа

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Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Первая встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа может состояться уже в конце мая в одной из европейских стран.

Как передает Report, об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в госструктурах двух государств.

"Владимир Путин и Дональд Трамп могут увидеться еще до саммита G20, который состоится в июле в Гамбурге: по словам нескольких информированных источников… в госструктурах двух стран, Москва и Вашингтон сейчас ведут переговоры об организации российско-американской встречи в верхах в конце мая в одной из европейских стран", — сообщает издание.

Как уточняется, Трамп будет в Европе с 25 по 27 мая для участия в саммите НАТО в Брюсселе и саммите G7 в итальянской Таормине. После этого президент США может приехать в одну из третьих стран, куда прилетит и Путин, пишет "Коммерсант".

Ранее в интервью телеканалу CNN пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил, что лидеры двух стран встретятся на полях саммита G20, который пройдет 7-8 июля в Гамбурге.