СМИ: Уволен глава пресс-службы президента Узбекистана

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Асаджон Ходжаев уволен с поста руководителя пресс-службы президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, передает Report со ссылкой на узбекские СМИ.

Интернет-издание daryo.uz со ссылкой на свои источники в правительстве пишет, что А. Ходжаев освобожден от должности заместителя государственного советника - руководителя пресс-службы президента.

В свою очередь издание kun.uz сообщает, глава пресс-службы был уволен "из-за допущенных недостатков в освещении музыкального фестиваля "Шарк тароналари", который в эти дни проходит в Самарканде.

Отметим, что А. Ходжаев был назначен на должность руководителя пресс-службы Мирзиеева в марте этого года.