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СМИ: Установление Израилем дипотношений с Палестиной возможно к 2034 году

СМИ: Установление Израилем дипотношений с Палестиной возможно к 2034 году Израиль и Саудовская Аравия, отношения которых резко обострились в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, сумеют в ближайшие годы нормализовать двусторонние связи параллельно с разработкой и реализацией планов по созданию независимого палестинского госуд
Другие страны
12 января 2024 г. 17:30
СМИ: Установление Израилем дипотношений с Палестиной возможно к 2034 году

Израиль и Саудовская Аравия, отношения которых резко обострились в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, сумеют в ближайшие годы нормализовать двусторонние связи параллельно с разработкой и реализацией планов по созданию независимого палестинского государства. При этом установление Израилем дипотношений с Палестиной возможно к 2034 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с подобным прогнозом, как сообщила газета Financial Times (FT), выступили эксперты, опрошенные Атлантическим советом.

20% из 300 респондентов считают, что создание палестинского государства, которое бы мирно сосуществовало с Израилем, станет реальностью в ближайшее десятилетие после "неоднократно проваливавшихся" попыток.

60% экспертов полагают, что прорыв в виде достижения всеобъемлющего мирного соглашения, несмотря на турбулентность в регионе, вызванную конфликтом в секторе Газа, возможен в течение следующего десятилетия. При этом каждый пятый участник исследования, проведенного вашингтонским аналитическим центром, выразил мнение, что Израиль установит дипломатические отношения с суверенным палестинским государством к 2034 году.

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Версия на английском языке Media: Israel and Palestine will normalize ties by 2034
Версия на азербайджанском языке 2034-cü ilə qədər İsrail Fələstinlə diplomatik əlaqələr qura bilər

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