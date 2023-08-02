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СМИ: Подлинные намерения Парижа - военная интервенция в Нигер

СМИ: Подлинные намерения Парижа - военная интервенция в Нигер Эвакуация французских граждан из Нигера открывает путь для интервенции Франции в африканскую страну.
Другие страны
2 августа 2023 г. 19:48
СМИ: Подлинные намерения Парижа - военная интервенция в Нигер

Эвакуация французских граждан из Нигера открывает путь для интервенции Франции в африканскую страну.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили представители нигерского политического объединения "Движение M62 - Moutountchi/Bourtchintarey".

"Усилия Франции по экстренной эвакуация своих граждан свидетельствует о подлинных намерениях Парижа, которые состоятся в военной интервенции в Нигер с целью защиты собственных интересов даже при риске убийства тысяч граждан Нигера, - говорится в заявлении объединения, созданного в августе 2022 года 15 профсоюзами и организациями гражданского общества Нигера в целях защиты суверенитета африканской страны. - Мы призываем Национальный совет спасения родины (созданный военными Нигера орган, правящий сейчас в республике) строго выполнять свое собственное решение о закрытии внешних границ страны для всех, за исключением дружественных государств. Следует также обусловить эвакуацию граждан стран Европы с выводом из Нигера всех иностранных войск".

Объединение призвало жителей столицы Нигера Ниамея каждый день устраивать акции протеста на основной развязке международного аэропорта до тех пор, пока иностранные войска не покинут страну. Одновременно оно потребовало от военного руководства Нигера приостановить в стране распространение программ французских медиагрупп RFI и France 24.

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