Ущерб от наводнений в китайской провинции Хэнань превысил 1 млрд. долларов США

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Прямой экономический ущерб в провинции Хэнань (Центральный Китай) в результате наводнений за последние дни оценивается в 7,2 млрд юаней (1,1 млрд. долларов США), передает Report со ссылкой на ТАСС.

В общей сложности в провинции были эвакуированы уже около 200 тыс. человек. В результате удара стихии разрушено 1,5 тыс. км автомобильных дорог, 56 мостов. Только в городе Аньян погибли 18 человек, десять считаются пропавшими без вести.

Как сообщает агентство Синьхуа, всего же в провинции затоплено свыше 70 населенных пунктов. За неделю стихия уничтожила более 35 тыс. домов. В спасательные работы, включая восстановление защитных дамб, вовлечено более 300 тыс. человек, для эвакуации населения задействовано свыше 5 тыс. наземных транспортных средств, а также 20 катеров.