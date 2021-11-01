СМИ: Уровень поддержки Байдена упал с августа на 7%

Уровень одобрения американцами деятельности президента США Джозефа Байдена упал с августа текущего года на 7%, а с апреля - на 11%.

Уровень одобрения американцами деятельности президента США Джозефа Байдена упал с августа текущего года на 7%, а с апреля - на 11%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют опубликованные результаты опроса общественного мнения, проведенного специалистами телекомпании NBC .

По его итогам, деятельность Байдена на посту президента США положительно оценивают 42% американцев. В августе данные аналогичного опроса свидетельствовали о поддержке политики Байдена 49% американцев, в апреле - 53%. Телекомпания отмечает, что колебания уровня поддержки предшественника Байдена - республиканца Дональда Трампа за время его президентства не превышали 9%.

Опрос проводился в период с 23 по 26 октября среди 1 000 совершеннолетних жителей Соединенных Штатов.