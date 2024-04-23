СМИ: Уровень пессимизма среди германской молодежи побил рекорд

Опрос, проведенный в Германии, свидетельствует о значительном увеличении числа молодых немцев, пессимистично смотрящих в будущее.

Опрос, проведенный в Германии, свидетельствует о значительном увеличении числа молодых немцев, пессимистично смотрящих в будущее.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные приводит портал Tagesschau, ссылаясь на результаты исследования Jugend in Deutschland.

Более половины опрошенных заявили, что испытывают стресс (51%), утомление (36%) и чувство беспомощности (17%). В то же время, лишь 22% респондентов сообщили об отсутствии какого-либо психологического дискомфорта при мысли о будущем. Это наихудший показатель за все годы проведения исследования, отмечает портал.

При этом основными темами, вызывающими тревогу среди германской молодежи, стали растущая инфляция (65%), конфликты в Украине и на Ближнем Востоке (60%), а также высокая плата за жилье (54%) и набирающий обороты поток мигрантов (41%).