СМИ: Улицы Чикаго опустели из-за рейдов против нелегальных мигрантов

Оживленные прежде улицы Чикаго опустели, поскольку местные жители опасаются быть схваченными в ходе рейдов против нелегальных мигрантов, начавшихся в рамках политики президента США Дональда Трампа.

Оживленные прежде улицы Чикаго опустели, поскольку местные жители опасаются быть схваченными в ходе рейдов против нелегальных мигрантов, начавшихся в рамках политики президента США Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщает местная радиостанция WBEZ Chicago.

"В районе Ист-Сайд в Чикаго, недалеко от границы с Индианой, страх и тишина окутали 106-ю улицу, обычно оживленный торговый район... Как и в других частях города, "усиленное" иммиграционное наблюдение, начавшееся в воскресенье, вынудило многих жителей района оставаться дома", - говорится в сообщении радио.

Только район Ист-Сайд на 80% состоит из мексиканцев, и уже давно стал домом для новых иммигрантов.

Ранее газета New York Post со ссылкой на источники сообщала, что администрация Трампа увеличила требования по числу задержаний нелегальных мигрантов в стране до 1,8 тыс. в день.