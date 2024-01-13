СМИ: Украинских депутатов могут оставить без брони от мобилизации

Решение о снятии брони от мобилизации для действующих украинских депутатов или прочих представителей истеблишмента, скорее всего, будет принято.

Решение о снятии брони от мобилизации для действующих украинских депутатов или прочих представителей истеблишмента, скорее всего, будет принято.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина.

На данный момент резонансный законопроект о мобилизации находится на доработке в Министерстве обороны после его отзыва правительством. По информации информагентства, разработчики настроены пойти на частичное смягчение норм, но общую концепцию при этом оставят - в частности, относительно ограничений для уклонистов (против чего жестко выступают депутаты).

"Пока варианта не видно. Понятно, что надо расширять базу мобилизованных. Но как это сделать без карательных мер для уклонистов, непонятно. Очевидно, будем убирать бронь для депутатов, чиновников и т.д., чтобы показать, что все равны. Практического смысла в этом немного, но иначе народ не поймет", - сказал один из депутатов от "Слуги народа".

Агентство также отмечает, что норма о брони для депутатов уже есть в законодательстве Украины, в профильном законе – об их статусе. Следовательно, даже если не прописывать для нардепов отдельных привилегий в новом мобилизационном законе, в территориальный центр комплектования (ТЦК) их все равно не заберут.

Как говорится в материале, еще одна идея - в принципе отказаться от принятия единого большого законопроекта о мобилизации, заменив его несколькими меньшими и тематическими.