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СМИ: Украинские пилоты прибыли в США для обучения на симуляторе F-16

СМИ: Украинские пилоты прибыли в США для обучения на симуляторе F-16 Два украинских пилота находятся в США для прохождения оценки их навыков пилотирования боевых самолетов, включая истребители F-16.
Другие страны
5 марта 2023 г. 05:25
СМИ: Украинские пилоты прибыли в США для обучения на симуляторе F-16

Два украинских пилота находятся в США для прохождения оценки их навыков пилотирования боевых самолетов, включая истребители F-16.

Как передает Report со ссылкой на NBC, оценка навыков украинских пилотов проводится на симуляторах на военной базе в Тусоне, штат Аризона, и может быть продолжена привлечением других украинских пилотов. Сообщается, что американские власти утвердили перевозку еще 10 украинских пилотов в США для прохождения подобной оценки уже в этом месяце.

Это первая такая командировка украинских пилотов в США для прохождения оценки их навыков американскими военными тренерами. Отмечается, что главной целью является улучшение навыков пилотов и определение срока требуемой тренировки.

"Программа имеет целью оценку их способностей как пилотов, чтобы мы могли лучше советовать им, как использовать предоставленные им возможности", - заявил чиновник администрации США.

В то же время два представителя администрации подчеркнули, что это не тренировочная программа, и украинские пилоты не будут управлять никакими самолетами во время пребывания в США. Пилоты будут пользоваться симулятором, что может имитировать полеты разных типов самолетов.

При этом акцентируется, что никаких планов по передаче F-16 Украине пока нет.

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Версия на азербайджанском языке KİV: "Ukraynalı pilotlar “F-16” simulyatorunda təlim keçmək üçün ABŞ-yə gəlib"

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