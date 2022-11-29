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СМИ: Украинская делегация тайно посетила Израиль

СМИ: Украинская делегация тайно посетила Израиль Израиль для переговоров с представителями Армии обороны страны (ЦАХАЛ) посетила украинская делегация, обсуждали вопросы противоракетной обороны.
Другие страны
29 ноября 2022 г. 08:55
СМИ: Украинская делегация тайно посетила Израиль

Израиль для переговоров с представителями Армии обороны страны (ЦАХАЛ) посетила украинская делегация, обсуждали вопросы противоракетной обороны.

Как передает Report, об этом в Twitter пишет израильский репортер Мойра Асраф Волберг.

"Делегация из Киева, в частности, высокопоставленный военнослужащий украинской армии, недавно прибыла в Израиль для серии встреч с официальными лицами ЦАХАЛа. Целью официального визита было содействие строительству украинцами систем предупреждения о противоракетной обороне", - говорится в публикации.

Также Волберг отметил, что в Израиле визит делегации хотели сохранить в тайне "из-за политической чувствительности по отношению к Москве".

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Версия на азербайджанском языке KİV: "Ukrayna nümayəndə heyəti İsrailə gizlin səfər edib"

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