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СМИ: Украина стоит за пожаром на корабле РФ в Балтийском море

СМИ: Украина стоит за пожаром на корабле РФ в Балтийском море Украинская военная разведка взяла на себя ответственность за атаку на российский военно-морской ракетоносец в Балтийском море.
Другие страны
9 апреля 2024 г. 23:01
СМИ: Украина стоит за пожаром на корабле РФ в Балтийском море

Украинская военная разведка взяла на себя ответственность за атаку на российский военно-морской ракетоносец в Балтийском море.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, чиновник знакомый с операцией заявил, что данная операция подчеркивает усилия Киева нанести удар по силам Кремля вдали от линии фронта.

Данная атака стала первой атакой украинских войск на российской территории Калининграда.

Источник, говоривший на условиях анонимности, заявил, что нападение совершили украинские агенты. Однако ни российские военные, ни официальные лица Кремля не упоминали об этом инциденте.

Издание пишет, что корабль РФ был пришвартован на военно-морской базе в Балтийске, населенном пункте в Калининграде, расположенном чуть более чем в 20 километрах от польской границы.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Baltikdə Rusiya gəmisində baş vermiş yanğının arxasında Ukrayna dayanır

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