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СМИ: Украина стала меньше делиться с США секретной информацией из-за утечек

СМИ: Украина стала меньше делиться с США секретной информацией из-за утечек Киев стал меньше делиться с Вашингтоном секретной информацией из опасения, что она может снова утечь и помешать готовящемуся контрнаступлению.
Другие страны
3 мая 2023 г. 03:37
СМИ: Украина стала меньше делиться с США секретной информацией из-за утечек

Киев стал меньше делиться с Вашингтоном секретной информацией из опасения, что она может снова утечь и помешать готовящемуся контрнаступлению.

Как передает Report, об этом сообщает издание Politico со ссылкой на двух европейских чиновников, находящихся в контакте с украинским военным руководством.

Тем не менее, в Вашингтоне источники Politico не заметили никаких изменений в поведении Киева, признавая, впрочем, что Украина всегда делилась такой информацией скупо, о чем уже не раз писала американская пресса в последние месяцы.

Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби так ответил на вопрос о скрытности украинской стороны: "Они не обязаны нас уведомлять или сообщать нам заранее". Он подчеркнул, что американские и украинские чиновники поддерживают контакт ежедневно, так что Вашингтон часто может о многом догадываться.

"Мы сосредоточены не на том, оповестят ли нас заранее. Мы сосредоточены на том, чтобы у них было все, что нужно, к моменту, когда они будут готовы начинать (контрнаступление - ред.)", - заявил он.

По словам Кирби, США продолжают поставлять Украине разведданные в режиме реального времени.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Kiyev Vaşinqtonla daha az məxfi məlumat paylaşmağa başlayıb

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