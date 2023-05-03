СМИ: Украина стала меньше делиться с США секретной информацией из-за утечек

Киев стал меньше делиться с Вашингтоном секретной информацией из опасения, что она может снова утечь и помешать готовящемуся контрнаступлению.
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Тем не менее, в Вашингтоне источники Politico не заметили никаких изменений в поведении Киева, признавая, впрочем, что Украина всегда делилась такой информацией скупо, о чем уже не раз писала американская пресса в последние месяцы.
Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби так ответил на вопрос о скрытности украинской стороны: "Они не обязаны нас уведомлять или сообщать нам заранее". Он подчеркнул, что американские и украинские чиновники поддерживают контакт ежедневно, так что Вашингтон часто может о многом догадываться.
"Мы сосредоточены не на том, оповестят ли нас заранее. Мы сосредоточены на том, чтобы у них было все, что нужно, к моменту, когда они будут готовы начинать (контрнаступление - ред.)", - заявил он.
По словам Кирби, США продолжают поставлять Украине разведданные в режиме реального времени.