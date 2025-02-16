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СМИ: Украина работает над предложением для США по помощи за полезные ископаемые

СМИ: Украина работает над предложением для США по помощи за полезные ископаемые Киевские власти отклонили план администрации США по оказанию Украине помощи в обмен на предоставление Вашингтону права на 50% украинских редкоземельных полезных ископаемых, Киев работает над встречным предложением.
Другие страны
16 февраля 2025 г. 01:53
СМИ: Украина работает над предложением для США по помощи за полезные ископаемые

Киев отклонил план администрации США по оказанию Украине помощи в обмен на предоставление Вашингтону права на 50% украинских редкоземельных полезных ископаемых, и работает над встречным предложением.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По данным WP, Украина намерена предложить Вашингтону более широкий доступ к природным ресурсам страны. Кроме того, отмечает издание, Киев получил текст предложенной Вашингтоном сделки по полезным ископаемым всего за четыре часа до того, как американский министр финансов Скотт Бессент встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На этой встрече глава Минфина, как сообщается, настаивал на том, чтобы Зеленский подписал соглашение немедленно, однако он этого не сделал.

Украинская делегация продолжила обсуждать предложение в пятницу, когда Зеленский встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио в Мюнхене. Представители киевских властей сообщили, что не могут с юридической точки зрения подписать соглашение об отказе от прав на свои полезные ископаемые в таком виде, как предлагает Вашингтон, но Киев продолжает обсуждать альтернативные варианты.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Ukrayna ABŞ-yə faydalı qazıntılar müqabilində yardım təklifi üzərində işləyir

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