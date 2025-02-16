СМИ: Украина работает над предложением для США по помощи за полезные ископаемые

Киевские власти отклонили план администрации США по оказанию Украине помощи в обмен на предоставление Вашингтону права на 50% украинских редкоземельных полезных ископаемых, Киев работает над встречным предложением.

Киев отклонил план администрации США по оказанию Украине помощи в обмен на предоставление Вашингтону права на 50% украинских редкоземельных полезных ископаемых, и работает над встречным предложением.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По данным WP, Украина намерена предложить Вашингтону более широкий доступ к природным ресурсам страны. Кроме того, отмечает издание, Киев получил текст предложенной Вашингтоном сделки по полезным ископаемым всего за четыре часа до того, как американский министр финансов Скотт Бессент встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На этой встрече глава Минфина, как сообщается, настаивал на том, чтобы Зеленский подписал соглашение немедленно, однако он этого не сделал.

Украинская делегация продолжила обсуждать предложение в пятницу, когда Зеленский встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио в Мюнхене. Представители киевских властей сообщили, что не могут с юридической точки зрения подписать соглашение об отказе от прав на свои полезные ископаемые в таком виде, как предлагает Вашингтон, но Киев продолжает обсуждать альтернативные варианты.