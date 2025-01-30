СМИ: Украина присоединилась к Объединенной конфедерации офицеров резерва стран НАТО

Украина стала членом Объединенной конфедерации офицеров резерва стран НАТО (СІОR).

Украина стала членом Объединенной конфедерации офицеров резерва стран НАТО (СІОR).

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщили источники в Министерстве обороны Украины.

Согласно информации, за членство Украины голосовали руководители ассоциаций офицеров резерва стран НАТО. Украина присоединилась к CIOR в лице Украинской ассоциации офицеров резерва и ветеранов.

Издание подчеркивает, что процесс вступления поддержал и скоординировал заместитель министра обороны бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Отметим, что СІОR создан в 1948 году - за год до создания НАТО. Среди партнеров НАТО только Украина, Швейцария и Австрия являются членами Объединенной конфедерации. Официальное объявление о присоединении ожидается уже завтра, 31 января.