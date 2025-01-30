СМИ: Украина присоединилась к Объединенной конфедерации офицеров резерва стран НАТО

Украина стала членом Объединенной конфедерации офицеров резерва стран НАТО (СІОR).
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщили источники в Министерстве обороны Украины.
Согласно информации, за членство Украины голосовали руководители ассоциаций офицеров резерва стран НАТО. Украина присоединилась к CIOR в лице Украинской ассоциации офицеров резерва и ветеранов.
Издание подчеркивает, что процесс вступления поддержал и скоординировал заместитель министра обороны бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.
Отметим, что СІОR создан в 1948 году - за год до создания НАТО. Среди партнеров НАТО только Украина, Швейцария и Австрия являются членами Объединенной конфедерации. Официальное объявление о присоединении ожидается уже завтра, 31 января.