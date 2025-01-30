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СМИ: Украина присоединилась к Объединенной конфедерации офицеров резерва стран НАТО

СМИ: Украина присоединилась к Объединенной конфедерации офицеров резерва стран НАТО Украина стала членом Объединенной конфедерации офицеров резерва стран НАТО (СІОR).
Другие страны
30 января 2025 г. 18:30
СМИ: Украина присоединилась к Объединенной конфедерации офицеров резерва стран НАТО

Украина стала членом Объединенной конфедерации офицеров резерва стран НАТО (СІОR).

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщили источники в Министерстве обороны Украины.

Согласно информации, за членство Украины голосовали руководители ассоциаций офицеров резерва стран НАТО. Украина присоединилась к CIOR в лице Украинской ассоциации офицеров резерва и ветеранов.

Издание подчеркивает, что процесс вступления поддержал и скоординировал заместитель министра обороны бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Отметим, что СІОR создан в 1948 году - за год до создания НАТО. Среди партнеров НАТО только Украина, Швейцария и Австрия являются членами Объединенной конфедерации. Официальное объявление о присоединении ожидается уже завтра, 31 января.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Ukrayna NATO ölkələrinin ehtiyatda olan zabitlər konfederasiyasına qoşulub

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