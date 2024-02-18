О нас

СМИ: Украина получит истребители F-16 в июне

СМИ: Украина получит истребители F-16 в июне Украина в ближайшие месяцы получит истребители F-16 американского производства, скорее всего, их передадут Киеву в июне.
Другие страны
18 февраля 2024 г. 19:59
СМИ: Украина получит истребители F-16 в июне

Украина в ближайшие месяцы получит истребители F-16 американского производства, скорее всего, их передадут Киеву в июне.

Как передает Report, об этом сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на европейские источники.

"Я думаю, что в июне мы увидим их в Украине", — цитирует СМИ министра обороны Литвы Арвидаса Анусаускаса.

Кроме того, информацию об этом подтвердил другой европейский чиновник, находившийся на Мюнхенской конференции по безопасности.

В публикации уточняется, что правительство Украины ожидает, что к концу финансового года в США (сентябрь) 12 пилотов завершат обучение управлению истребителями.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Баку 25-летний парень подозревается в убийстве 5 членов своей семьи
ФотоВ Баку 25-летний парень подозревается в убийстве 5 членов своей семьи
13 февраля 2024 г. 19:44
Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту смерти Навального
Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту смерти Навального
16 февраля 2024 г. 16:21
Подозреваемый в жестоком убийстве 5 членов своей семьи Ахмед Ахмедов арестован
ФотоПодозреваемый в жестоком убийстве 5 членов своей семьи Ахмед Ахмедов арестован
14 февраля 2024 г. 15:11
В США при стрельбе после парада NFL погиб один человек, 29 пострадали
В США при стрельбе после парада NFL погиб один человек, 29 пострадали
15 февраля 2024 г. 10:37
В Гедабее в доме произошел взрыв, есть пострадавший
В Гедабее в доме произошел взрыв, есть пострадавший
13 февраля 2024 г. 18:00
Представитель ВСУ: Россия при взятии Авдеевки потеряла 47 тыс. человек
Представитель ВСУ: Россия при взятии Авдеевки потеряла 47 тыс. человек
18 февраля 2024 г. 02:26
Президент Ильхам Алиев принес присягу и выступил на инаугурации с речью
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принес присягу и выступил на инаугурации с речью
14 февраля 2024 г. 20:23
В Каспийском море затонуло Российское судно с пассажирами
В Каспийском море затонуло Российское судно с пассажирами
16 февраля 2024 г. 03:36
В Баку в частном жилом доме обнаружены тела двух человек
В Баку в частном жилом доме обнаружены тела двух человек
13 февраля 2024 г. 20:05
Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Кабинета министров
Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Кабинета министров
16 февраля 2024 г. 15:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi