СМИ: Украина получит истребители F-16 в июне

Украина в ближайшие месяцы получит истребители F-16 американского производства, скорее всего, их передадут Киеву в июне.
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"Я думаю, что в июне мы увидим их в Украине", — цитирует СМИ министра обороны Литвы Арвидаса Анусаускаса.
Кроме того, информацию об этом подтвердил другой европейский чиновник, находившийся на Мюнхенской конференции по безопасности.
В публикации уточняется, что правительство Украины ожидает, что к концу финансового года в США (сентябрь) 12 пилотов завершат обучение управлению истребителями.