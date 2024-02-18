СМИ: Украина получит истребители F-16 в июне

Украина в ближайшие месяцы получит истребители F-16 американского производства, скорее всего, их передадут Киеву в июне.

Украина в ближайшие месяцы получит истребители F-16 американского производства, скорее всего, их передадут Киеву в июне.

Как передает Report , об этом сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на европейские источники.

"Я думаю, что в июне мы увидим их в Украине", — цитирует СМИ министра обороны Литвы Арвидаса Анусаускаса.

Кроме того, информацию об этом подтвердил другой европейский чиновник, находившийся на Мюнхенской конференции по безопасности.

В публикации уточняется, что правительство Украины ожидает, что к концу финансового года в США (сентябрь) 12 пилотов завершат обучение управлению истребителями.