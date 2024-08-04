СМИ: Украина получила лишь 10 истребителей F-16 из 79 обещанных

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили лишь 10 истребителей F-16 из 79 обещанных.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили лишь 10 истребителей F-16 из 79 обещанных.

Как передает Report , об этом сообщает газета The Economist .

"Первые 10 истребителей прибыли в Украину в последний день июля, через год после того, как нерешительная администрация президента США Джо Байдена наконец дала своим более рьяным европейским союзникам зеленый свет на их отправку", - отмечается в материале издания.

Автор публикации утверждает, десять переданных Киеву F-16 - это слишком мало, чтобы победить ВВС России, но "сильный символический старт".

Отмечается, что к концу текущего года ВСУ должны располагать 20 самолетами такого типа, остальные F-16 при поддержке Дании и Нидерландов поступят партиями в течение 2025 года.