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СМИ: Украина получила лишь 10 истребителей F-16 из 79 обещанных

СМИ: Украина получила лишь 10 истребителей F-16 из 79 обещанных Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили лишь 10 истребителей F-16 из 79 обещанных.
Другие страны
4 августа 2024 г. 16:41
СМИ: Украина получила лишь 10 истребителей F-16 из 79 обещанных

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили лишь 10 истребителей F-16 из 79 обещанных.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Economist.

"Первые 10 истребителей прибыли в Украину в последний день июля, через год после того, как нерешительная администрация президента США Джо Байдена наконец дала своим более рьяным европейским союзникам зеленый свет на их отправку", - отмечается в материале издания.

Автор публикации утверждает, десять переданных Киеву F-16 - это слишком мало, чтобы победить ВВС России, но "сильный символический старт".

Отмечается, что к концу текущего года ВСУ должны располагать 20 самолетами такого типа, остальные F-16 при поддержке Дании и Нидерландов поступят партиями в течение 2025 года.

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