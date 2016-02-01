СМИ: Украина намерена подключиться к борьбе с ИГ в Сирии

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Украина предложит США помощь в борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ) в Сирии. Киев разработал несколько сценариев, в том числе и вариант военной поддержки. Как сообщает Report, об этом пишет Independent со ссылкой на источник в украинском правительстве.

Отмечается, что министерство обороны страны направит инициативы главе Пентагона Эштону Картеру.

Воздушную операцию против боевиков ИГ в Сирии проводит международная коалиция во главе с США. Авиаудары с осени прошлого года также наносит Россия.