СМИ: Украина может получить часть вооружения из США к 9 мая

США надеются поставить часть вооружения из нового пакета помощи для Украины к 9 мая этого года.

США надеются поставить часть вооружения из нового пакета помощи для Украины к 9 мая этого года.

Как передает Report, об этом сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента США Джо Байдена.

"Белый дом полагает, что сможет ускоренно отправить часть помощи Украине до 9 мая, но маловероятно, что все вооружение, предусмотренное в пакете помощи будет доставлено к этому времени", - говорится в сообщении.

Чиновник отметил, что сначала начнут поставлять боеприпасы. Но другие позиции займут больше времени.

Кроме того, издание отмечает, что некоторые снаряды, такие как боеприпасы для РСЗО HIMARS могут быть отправлены за короткий срок, а предоставление артиллерии калибром 155 мм займет достаточно времени.

Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 млрд долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов России в пользу Украины.