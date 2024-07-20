СМИ: Украина испытывает проблемы из-за разрушения Россией энергетической инфраструктуры

Украина испытывает существенные проблемы из-за разрушения Россией энергетической инфраструктуры, ситуация представляет собой "огромную нагрузку для населения" и "станет еще критичнее к зиме".
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом пишет газета Berliner Zeitung.
"Разрушение электроэнергетической инфраструктуры оказывает влияние на все сферы: промышленность, торговлю, газо- и водоснабжение и отопление. Ситуация станет все более критической, особенно к зиме", - отмечает автор.
Он также подчеркнул, что Запад не оказывает Киеву достаточной и эффективной поддержки.