О нас

СМИ: Украина испытывает проблемы из-за разрушения Россией энергетической инфраструктуры

СМИ: Украина испытывает проблемы из-за разрушения Россией энергетической инфраструктуры Украина испытывает существенные проблемы из-за разрушения Россией энергетической инфраструктуры, ситуация представляет собой "огромную нагрузку для населения" и "станет еще критичнее к зиме".
Другие страны
20 июля 2024 г. 09:23
СМИ: Украина испытывает проблемы из-за разрушения Россией энергетической инфраструктуры

Украина испытывает существенные проблемы из-за разрушения Россией энергетической инфраструктуры, ситуация представляет собой "огромную нагрузку для населения" и "станет еще критичнее к зиме".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом пишет газета Berliner Zeitung.

"Разрушение электроэнергетической инфраструктуры оказывает влияние на все сферы: промышленность, торговлю, газо- и водоснабжение и отопление. Ситуация станет все более критической, особенно к зиме", - отмечает автор.

Он также подчеркнул, что Запад не оказывает Киеву достаточной и эффективной поддержки.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
19 июля 2024 г. 21:06
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОБСЕ
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОБСЕ
13 июля 2024 г. 15:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi