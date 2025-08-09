СМИ: Украина дронами поразила терминал хранения "Шахедов" в РФ

СБУ нанесла удар дальнобойными беспилотниками по складу с "Шахедами" в Татарстане (Россия) на расстоянии более 1000 км от Украины.

Служба безопасности Украины (СБУ) нанесла удар дальнобойными беспилотниками по складу с "Шахедами" в Татарстане (Россия), находящегося на расстоянии более 1 тыс. км от Украины.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

"Сегодня утром дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины поразили логистический хаб в населенном пункте Кзыл-Юл, Республика Татарстан. На складе хранились готовые к использованию ударные дроны "Шахед" и иностранные комплектующие для их производства", - подчеркнул источник.