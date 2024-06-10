О нас

СМИ: Украина добивается раскрытия данных о счетах ЦБ РФ в бельгийском банке

СМИ: Украина добивается раскрытия данных о счетах ЦБ РФ в бельгийском банке Генпрокуратура Украины направила в Министерство юстиции Бельгии запрос с просьбой о содействии по уголовному делу, которое возбуждено в Украине в отношении главы российского Центробанка Эльвиры Набиуллиной.
Другие страны
10 июня 2024 г. 21:27
СМИ: Украина добивается раскрытия данных о счетах ЦБ РФ в бельгийском банке

Генпрокуратура Украины направила в Министерство юстиции Бельгии запрос с просьбой о содействии по уголовному делу, которое возбуждено в Украине в отношении главы российского Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

Как передает Report со ссылкой на "УНИАН", об этом пишет газета The Insider.

По сведениям знакомого с ходом следствия источника издания, украинская сторона пытается получить информацию о счетах в бельгийском банке, на которых, по ее данным, лежат деньги российского ЦБ, чтобы в дальнейшем добиться конфискации этих средств в пользу Украины, речь идет о сумме в €190 млрд.

Участник экспертной группы украинского следствия на условиях анонимности сообщил The Insider, что власти Украины пытаются принципиально изменить подход к конфискации активов российского государства и доказать, что эти активы служат инструментом ведения войны.

Источник также отмечает, что европейские аргументы против конфискации замороженных российских активов являются несостоятельными, поскольку речь о деньгах, которые являются не обычными объектами собственности, а орудием для совершения преступления агрессии.

По оценкам Всемирного банка ущерб, причиненный Украине в результате российской агрессии, по состоянию на конец 2023 составляет €499 млрд, что в 2,5 раза больше суммы, замороженной на счетах финансовой компании Euroclear.

В то же время, какой бы юридический инструмент конфискации активов не был реализован, у противников этой меры остаются опасения, что Россия начнет конфисковывать активы западных инвесторов на своей территории.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

СМИ: В Копенгагене неизвестный напал на премьер-министра Дании
СМИ: В Копенгагене неизвестный напал на премьер-министра Дании
7 июня 2024 г. 23:40
В США выяснили, что радарные аномалии на южном полюсе Марса порождаются пылью
В США выяснили, что радарные аномалии на южном полюсе Марса порождаются пылью
7 июня 2024 г. 23:16
Гидрометслужба Азербайджана объявила желтое предупреждение в связи с сильным ветром
Гидрометслужба Азербайджана объявила желтое предупреждение в связи с сильным ветром
8 июня 2024 г. 21:54
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу стала лидером группы
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу стала лидером группы
4 июня 2024 г. 20:30
На севере Грузии произошло сильное землетрясение
На севере Грузии произошло сильное землетрясение
4 июня 2024 г. 02:36
Полиция ликвидировала устроившего на западе Москвы стрельбу
Полиция ликвидировала устроившего на западе Москвы стрельбу
6 июня 2024 г. 14:12
В Дашкесане, Гёйгёлё и Гедабее выпал град
В Дашкесане, Гёйгёлё и Гедабее выпал град
8 июня 2024 г. 16:48
288 мирных жителей погибли в столкновениях в городе Эль-Фашир в Судане
288 мирных жителей погибли в столкновениях в городе Эль-Фашир в Судане
7 июня 2024 г. 22:59
В Украине заявили о поражении новейшего российского истребителя Су-57
В Украине заявили о поражении новейшего российского истребителя Су-57
9 июня 2024 г. 11:28
Президент Ильхам Алиев выступил на открытии Бакинской энергетической недели
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на открытии Бакинской энергетической недели
5 июня 2024 г. 04:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi