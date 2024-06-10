СМИ: Украина добивается раскрытия данных о счетах ЦБ РФ в бельгийском банке

Генпрокуратура Украины направила в Министерство юстиции Бельгии запрос с просьбой о содействии по уголовному делу, которое возбуждено в Украине в отношении главы российского Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

Генпрокуратура Украины направила в Министерство юстиции Бельгии запрос с просьбой о содействии по уголовному делу, которое возбуждено в Украине в отношении главы российского Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

Как передает Report со ссылкой на "УНИАН", об этом пишет газета The Insider.

По сведениям знакомого с ходом следствия источника издания, украинская сторона пытается получить информацию о счетах в бельгийском банке, на которых, по ее данным, лежат деньги российского ЦБ, чтобы в дальнейшем добиться конфискации этих средств в пользу Украины, речь идет о сумме в €190 млрд.

Участник экспертной группы украинского следствия на условиях анонимности сообщил The Insider, что власти Украины пытаются принципиально изменить подход к конфискации активов российского государства и доказать, что эти активы служат инструментом ведения войны.

Источник также отмечает, что европейские аргументы против конфискации замороженных российских активов являются несостоятельными, поскольку речь о деньгах, которые являются не обычными объектами собственности, а орудием для совершения преступления агрессии.

По оценкам Всемирного банка ущерб, причиненный Украине в результате российской агрессии, по состоянию на конец 2023 составляет €499 млрд, что в 2,5 раза больше суммы, замороженной на счетах финансовой компании Euroclear.

В то же время, какой бы юридический инструмент конфискации активов не был реализован, у противников этой меры остаются опасения, что Россия начнет конфисковывать активы западных инвесторов на своей территории.