СМИ: Уиткофф встретится с премьером Катара для обсуждения сделки по Газе

СМИ: Уиткофф встретится с премьером Катара для обсуждения сделки по Газе
9 августа 2025 г. 17:14
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани планируют в субботу провести переговоры на острове Ибица для обсуждения урегулирования конфликта в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их словам, план премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по захвату палестинского анклава, несмотря на его утверждение кабинетом, не имеет четких дат реализации, что "оставляет пространство для дипломатии".

По оценке израильского чиновника, еврейское государство и радикальное палестинское движение ХАМАС "придерживаются абсолютно противоположных точек зрения на вопрос окончания войны, что делает обсуждение всеобъемлющей сделки на этом этапе бессмысленным".

Версия на азербайджанском языке KİV: Uitkoff Qəzza razılaşmasını müzakirə etmək üçün Qətərin Baş naziri ilə görüşəcək

