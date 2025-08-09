СМИ: Уиткофф встретится с премьером Катара для обсуждения сделки по Газе

По меньшей мере два человека погибли в результате крушения небольшого самолета в Испании.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани планируют в субботу провести переговоры на острове Ибица для обсуждения урегулирования конфликта в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их словам, план премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по захвату палестинского анклава, несмотря на его утверждение кабинетом, не имеет четких дат реализации, что "оставляет пространство для дипломатии".

По оценке израильского чиновника, еврейское государство и радикальное палестинское движение ХАМАС "придерживаются абсолютно противоположных точек зрения на вопрос окончания войны, что делает обсуждение всеобъемлющей сделки на этом этапе бессмысленным".