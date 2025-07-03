СМИ: Уиткофф планирует встречу с Арагчи для переговоров по ядерному досье

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф планирует встретиться с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи в норвежской столице Осло на следующей неделе для возобновления переговоров по ядерной программе Тегерана.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф планирует встретиться с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи в норвежской столице Осло на следующей неделе для возобновления переговоров по ядерной программе Тегерана.

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их словам, окончательная дата встречи пока не определена. Представитель Белого дома заявил порталу, что в настоящее время "никаких объявлений о поездках нет".

Источники также сообщили, что Уиткофф и Арагчи "поддерживали прямой контакт" в течение и после 12-дневного вооруженного конфликта между Израилем и Ираном в июне.

Ранее израильский телеканал N12 сообщил, что Вашингтон осуществляет контакты с Тегераном для возобновления переговоров по иранской ядерной программе на следующей неделе в Осло.