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СМИ: Уиткофф передаст Путину список из 22 предложений по урегулированию конфликта в Украине

СМИ: Уиткофф передаст Путину список из 22 предложений по урегулированию конфликта в Украине Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф намерен представить президенту РФ Владимиру Путину список из 22 предложений, которые должны способствовать прекращению боевых действий в Украине.
Другие страны
10 мая 2025 г. 16:54
СМИ: Уиткофф передаст Путину список из 22 предложений по урегулированию конфликта в Украине

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф планирует представить президенту РФ Владимиру Путину список из 22 предложений, которые должны способствовать прекращению боевых действий в Украине.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.

По их сведениям, перечень условий был разработан переговорщиками из США, стран Европы и Украины.

Документ включает предложение о 30-дневном прекращении огня, а также "отвечает требованию Путина о том, что США не поддержат присоединение Украины к НАТО".

Когда именно Уиткофф представит план президенту России, NBC не сообщает.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Uitkoff Putinə Ukraynada nizamlanma üçün 22 təklifdən ibarət siyahı təqdim edəcək

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