СМИ: Уиткофф передаст Путину список из 22 предложений по урегулированию конфликта в Украине

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф намерен представить президенту РФ Владимиру Путину список из 22 предложений, которые должны способствовать прекращению боевых действий в Украине.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф планирует представить президенту РФ Владимиру Путину список из 22 предложений, которые должны способствовать прекращению боевых действий в Украине.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники.

По их сведениям, перечень условий был разработан переговорщиками из США, стран Европы и Украины.

Документ включает предложение о 30-дневном прекращении огня, а также "отвечает требованию Путина о том, что США не поддержат присоединение Украины к НАТО".

Когда именно Уиткофф представит план президенту России, NBC не сообщает.