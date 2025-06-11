СМИ: Уэйн Уолл назначен советником СНБ по Ближнему Востоку

Уэйн Уолл назначен куратором по вопросам Ближнего Востока в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме.
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Последние несколько лет Уолл работал в разведывательном управлении Министерства обороны США, а ранее курировал ближневосточные вопросы в Центральном командовании ВС.
Назначение стало первым серьезным кадровым решением после отправки свыше 100 сотрудников СНБ в административный отпуск, отмечает портал.
Ранее Axios сообщал, что президент Трамп и госсекретарь Марко Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета национальной безопасности Белого дома, кардинально сокращая численность сотрудников его аппарата. По сведениям издания, значительная часть функций СНБ передается Госдепартаменту и Пентагону. СНБ будет выполнять лишь координационно-консультативные функции.