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СМИ: Уэйн Уолл назначен советником СНБ по Ближнему Востоку

СМИ: Уэйн Уолл назначен советником СНБ по Ближнему Востоку Уэйн Уолл назначен куратором по вопросам Ближнего Востока в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме.
Другие страны
11 июня 2025 г. 04:46
СМИ: Уэйн Уолл назначен советником СНБ по Ближнему Востоку

Уэйн Уолл назначен куратором по вопросам Ближнего Востока в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме.

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Последние несколько лет Уолл работал в разведывательном управлении Министерства обороны США, а ранее курировал ближневосточные вопросы в Центральном командовании ВС.

Назначение стало первым серьезным кадровым решением после отправки свыше 100 сотрудников СНБ в административный отпуск, отмечает портал.

Ранее Axios сообщал, что президент Трамп и госсекретарь Марко Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета национальной безопасности Белого дома, кардинально сокращая численность сотрудников его аппарата. По сведениям издания, значительная часть функций СНБ передается Госдепартаменту и Пентагону. СНБ будет выполнять лишь координационно-консультативные функции.

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