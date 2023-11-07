СМИ: Удар с воздуха по городу Кидаль в Мали привел к гибели шести человек

По меньшей мере шесть человек, включая детей, погибли в результате удара с воздуха по городу Кидаль на северо-востоке Мали.

По меньшей мере шесть человек, включая детей, погибли в результате удара с воздуха по городу Кидаль на северо-востоке Мали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство AFP.

Ранее действующая на севере Мали группировка "Постоянная стратегическая структура" (CSP) заявила, что взяла под контроль базу в Кидале, которую 31 октября покинули миротворцы ООН.

"Сегодня утром было несколько ударов с воздуха. Шесть человек погибли, в том числе трое детей", - сообщает агентство со ссылкой на медицинского работника. По другим данным, жертв оказалось больше.

Как отмечается, один из ударов пришелся на лагерь, в котором до прошлого вторника были расквартированы миротворцы ООН.