СМИ: Удар с воздуха по городу Кидаль в Мали привел к гибели шести человек

По меньшей мере шесть человек, включая детей, погибли в результате удара с воздуха по городу Кидаль на северо-востоке Мали.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство AFP.
Ранее действующая на севере Мали группировка "Постоянная стратегическая структура" (CSP) заявила, что взяла под контроль базу в Кидале, которую 31 октября покинули миротворцы ООН.
"Сегодня утром было несколько ударов с воздуха. Шесть человек погибли, в том числе трое детей", - сообщает агентство со ссылкой на медицинского работника. По другим данным, жертв оказалось больше.
Как отмечается, один из ударов пришелся на лагерь, в котором до прошлого вторника были расквартированы миротворцы ООН.