СМИ: ученые Гонконга разработали прибор для экспресс-диагностики коронавируса

Портативное устройство, позволяющее быстро и эффективно диагностировать заражение новым коронавирусом 2019-nCoV всего за 40 минут, разработали гонконгские ученые, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила в пятницу газета South China Morning Post, прибор уже начал применяться в ряде китайских городов, в том числе в провинции Хубэй, оказавшейся в эпицентре эпидемии.

"Мы направили его во многие места и надеемся, что люди будут его использовать", - отметил главный разработчик новинки профессор Вэнь Вэйцзя из Гонконгского университета науки и технологий.

По словам ученого, его команда начала работу над прибором, когда получила образец штамма коронавируса 20 января от Пекинского центра по контролю и профилактике заболеваний. Устройство анализирует образцы жидких выделений организма.

В настоящее время для диагностики коронавируса используется метод полимеразной цепной реакции. В этом случае для выявления вируса специалистам требуется до трех часов.