СМИ: Участники переговоров по Газе достигли соглашения по нескольким пунктам

Участники проходящих в Каире переговоров достигли договоренностей по многим пунктам, консультации продолжатся в ближайшие дни.

Участники проходящих в Каире переговоров достигли договоренностей по многим пунктам, консультации продолжатся в ближайшие дни.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил египетский телеканал Extra News.

По данным его источника, в среду переговорщики отправятся в Доху, а в четверг вернутся обратно в Каир. Это делается для того, чтобы достичь соглашения между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа в ближайшее время.

Новый раунд непрямых переговоров между сторонами конфликта в Газе стал возможен после последнего по времени ответа ХАМАС на предложения, представленные в конце мая президентом США Джо Байденом. 3 июля канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и разведслужба "Моссад" сообщили, что получили через посредников ответ от представителей ХАМАС по сделке с заложниками и отреагируют на него. На следующий день ХАМАС проинформировало о проведении главой своего политбюро Исмаилом Ханией консультаций с Египтом, Катаром и Турцией о вариантах урегулирования ситуации в Газе. Египет и Катар являются посредниками на переговорах с Израилем.