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СМИ: Убитый в Сирии генерал КСИР отвечал за поставки оружия "Хезболлах"

СМИ: Убитый в Сирии генерал КСИР отвечал за поставки оружия "Хезболлах" Погибший в Сирии иранский военный советник генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) Реза Мусави отвечал за поставки оружия формированиям движения "Хезболлах".
Другие страны
26 декабря 2023 г. 06:49
СМИ: Убитый в Сирии генерал КСИР отвечал за поставки оружия Хезболлах

Погибший в Сирии иранский военный советник генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) Реза Мусави отвечал за поставки оружия формированиям движения "Хезболлах".

Как передает Report, об этом сообщила израильская газета The Times of Israel.

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), указывает издание, отказался отвечать на вопрос о возможной причастности израильских ВВС к авиаудару. В то же время газета подчеркивает, что ЦАХАЛ обычно не комментирует подобные операции в Сирии.

The Times of Israel сообщает, что Мусави отвечал за координацию военного сотрудничества между Ираном и Сирией и поставки оружия "Хезболлах". В то же время, по информации издания, он был близок к бывшему командующему силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР Касему Сулеймани, убитому в результате атаки американского дрона.

Ранее иранское агентство Tasnim передало, что генерал Мусави погиб в результате атаки израильских ВВС в шиитском районе Сейида-Зейнаб на юге сирийской столицы. По его дому, в котором он в тот момент находился, было выпущено три ракеты.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKİV: Suriyada zərərsizləşdirilmiş “Sepah” generalı “Hizbullah”a silah tədarükünə məsul idi

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