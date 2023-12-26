СМИ: Убитый в Сирии генерал КСИР отвечал за поставки оружия "Хезболлах"

Погибший в Сирии иранский военный советник генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) Реза Мусави отвечал за поставки оружия формированиям движения "Хезболлах".

Погибший в Сирии иранский военный советник генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) Реза Мусави отвечал за поставки оружия формированиям движения "Хезболлах".

Как передает Report , об этом сообщила израильская газета The Times of Israel.

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), указывает издание, отказался отвечать на вопрос о возможной причастности израильских ВВС к авиаудару. В то же время газета подчеркивает, что ЦАХАЛ обычно не комментирует подобные операции в Сирии.

The Times of Israel сообщает, что Мусави отвечал за координацию военного сотрудничества между Ираном и Сирией и поставки оружия "Хезболлах". В то же время, по информации издания, он был близок к бывшему командующему силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР Касему Сулеймани, убитому в результате атаки американского дрона.

Ранее иранское агентство Tasnim передало, что генерал Мусави погиб в результате атаки израильских ВВС в шиитском районе Сейида-Зейнаб на юге сирийской столицы. По его дому, в котором он в тот момент находился, было выпущено три ракеты.